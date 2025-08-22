Randonnée Loire et coteaux

Randonnée Loire et coteaux 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Prenez de la hauteur pour accéder à l’une des plus belles vues sur la Loire au Champalud à Champtoceaux, départ de cette belle randonnée.

English :

Climb up to one of the finest views of the Loire at Champalud in Champtoceaux, the starting point for this beautiful hike.

Deutsch :

Begeben Sie sich in luftige Höhen, um einen der schönsten Ausblicke auf die Loire am Champalud in Champtoceaux zu genießen, dem Ausgangspunkt dieser schönen Wanderung.

Italiano :

Salite in alto per godere di uno dei più bei panorami della Loira a Champalud a Champtoceaux, l’inizio di questa bella passeggiata.

Español :

Suba a lo alto para disfrutar de una de las vistas más hermosas del Loira en Champalud, en Champtoceaux, inicio de este hermoso paseo.

