Randonnée Najac, un village perché Najac Aveyron

Randonnée Najac, un village perché 12270 Najac Aveyron Occitanie

Situé à l’entrée des gorges sauvages de l’Aveyron, Najac se profile sur un promontoire dominant la rivière. Le bourg épouse son encolure rocheuse par une rue unique qui s’étire du bourg castral, jusqu’à la place du Barry.

English :

Situated at the entrance to the wild gorges of the Aveyron, Najac stands on a promontory overlooking the river. The village follows its rocky neck through a unique street that stretches from the castle town to the Place du Barry.

Deutsch :

Najac liegt am Eingang der wilden Schluchten des Aveyron auf einem Vorgebirge, das den Fluss überragt. Der Ort schmiegt sich mit einer einzigen Straße, die sich von der Burg bis zum Place du Barry erstreckt, an den felsigen Ausschnitt.

Italiano :

Situata all’ingresso delle selvagge gole dell’Aveyron, Najac sorge su un promontorio che domina il fiume. La città abbraccia la sua scollatura rocciosa con un’unica strada che si estende dalla città del castello alla Place du Barry.

Español :

Situada a la entrada de las salvajes gargantas del Aveyron, Najac se alza sobre un promontorio que domina el río. La ciudad abraza su escote rocoso con una única calle que se extiende desde la ciudad del castillo hasta la plaza del Barry.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par ADT Aveyron