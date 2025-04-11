Randonnée Neuville-sur-Brenne Neuville-sur-Brenne Indre-et-Loire

Charmant village installé sur les rives de la Brenne, découvrez son patrimoine bâti et naturel lors de deux circuits pédestres. Que vous choisissiez d’arpenter le circuit de 5km ou de 14,5 km, vous pourrez apprécier toutes les facettes historiques et patrimoniales de la commune !

English : Hiking Neuville-sur-Brenne

A charming village on the banks of the Brenne, discover its built and natural heritage on two walking tours. Whether you choose to follow the 5km or the 14.5km circuit, you’ll be able to appreciate all the historical and heritage facets of the village!

Deutsch : Wandern Neuville-sur-Brenne

In diesem charmanten Dorf an den Ufern der Brenne können Sie auf zwei Wanderrouten sein Bau- und Naturerbe entdecken. Ob Sie sich nun für die 5 km oder die 14,5 km lange Strecke entscheiden, Sie werden alle Facetten der Geschichte und des Kulturerbes der Gemeinde kennen lernen!

Italiano :

Un incantevole villaggio sulle rive della Brenne, alla scoperta del suo patrimonio edilizio e naturale grazie a due percorsi a piedi. Sia che scegliate il percorso di 5 km o quello di 14,5 km, potrete apprezzare tutti gli aspetti storici e patrimoniali del villaggio!

Español : Senderismo Neuville-sur-Brenne

Encantador pueblo a orillas del Brenne, descubra su patrimonio construido y natural en dos rutas de senderismo. Tanto si elige la ruta de 5 km como la de 14,5 km, ¡podrá apreciar todos los aspectos históricos y patrimoniales del pueblo!

