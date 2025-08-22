Randonnée Nuces Le sentier des terrasses Valady Aveyron

Randonnée Nuces Le sentier des terrasses

Randonnée Nuces Le sentier des terrasses Près du pigeonnier et de la salles des fêtes de Figaguet. 12330 Valady Aveyron Occitanie

En passant au pied des terrasses, jadis couvertes de vignes, de vergers produisant des variétés hâtives et des châtaignes de qualité, on peut imaginer la prospérité et la richesse du Vallon.

English :

Passing at the foot of the terraces, once covered with vineyards, orchards producing early varieties and quality chestnuts, one can imagine the prosperity and wealth of the Vallon.

Deutsch :

Wenn man am Fuß der Terrassen vorbeigeht, die einst mit Weinreben, Obstgärten, die frühe Sorten und hochwertige Kastanien produzieren, bedeckt waren, kann man sich den Wohlstand und Reichtum des Vallon vorstellen.

Italiano :

Passando accanto alle terrazze, un tempo coperte di viti, ai frutteti che producono varietà precoci e alle castagne di qualità, si può immaginare la prosperità e la ricchezza del Vallon.

Español :

Al pasar por las terrazas, antaño cubiertas de vides, los huertos que producen variedades tempranas y las castañas de calidad, uno puede imaginar la prosperidad y la riqueza del Vallon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron