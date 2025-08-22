Randonnée panoramique à Melay Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Durée : Distance : 15110.0 Tarif :
Boucle de 15 kilomètres aux abords de la petite commune de Melay.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Loop of 15 kilometers on the outskirts of the small town of Melay.
Deutsch :
15 km lange Schleife am Rande der kleinen Gemeinde Melay.
Italiano :
Un anello di 15 chilometri intorno al piccolo villaggio di Melay.
Español :
Un bucle de 15 kilómetros alrededor del pequeño pueblo de Melay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime