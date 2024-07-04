Randonnée pédestre botanique de La Sambuy Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Randonnée pédestre botanique de La Sambuy

Sentier botanique facile qui se découvre après une randonnée assez difficile. Dédié à la découverte de la flore d’alpage, le parcours est libre, balisé à partir de l’arrivée de l’ancien télésiège, ponctué de bornes sur la faune et la flore.

http://www.sources-lac-annecy.com/ +33 4 50 44 60 24

English : The Sambuy Botanical Trail

Easy botanical trail which can be discovered after a fairly difficult hike. Dedicated to the discovery of alpine flora, the way is marked from the arrival of the former chairlift, punctuated by indications about fauna and flora.

Deutsch :

Leichter botanischer Pfad, den man nach einer eher schwierigen Wanderung entdeckt. Der Weg ist der Entdeckung der Almflora gewidmet. Er ist frei begehbar, ab der Ankunft des alten Sessellifts markiert und mit Stelen über die Fauna und Flora versehen.

Italiano :

Un facile sentiero botanico che può essere scoperto dopo un’escursione abbastanza faticosa. Dedicato alla scoperta della flora degli alpeggi, il sentiero è gratuito, segnalato dal punto di arrivo della vecchia seggiovia e costellato di punti informativi sulla flora e sulla fauna.

Español :

Un sendero botánico fácil de descubrir tras una caminata bastante agotadora. Dedicado a descubrir la flora de los pastos alpinos, el sendero es gratuito, está señalizado desde el punto de llegada del antiguo telesilla y salpicado de puntos de información sobre la flora y la fauna.

