Randonnée pédestre Circuit des Lacs de Val Thorens Les Belleville Savoie

Randonnée pédestre Circuit des Lacs de Val Thorens

Randonnée pédestre Circuit des Lacs de Val Thorens Hôtel Alberta 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le circuit des Lacs est une randonnée idéale à faire en famille. Elle fait partie des randonnée les plus accessibles de Val Thorens et donne accès à plusieurs lacs le lac des Grenouilles, le lac de Tête Ronde et les lacs de Thorens.

English : Hiking Circuit des Lacs de Val Thorens

The Circuit des Lacs is an ideal family hike. It is one of the most accessible hikes in Val Thorens and gives access to several lakes: Lac des Grenouilles, Lac de Tête Ronde and the Thorens lakes.

Deutsch :

Der Rundweg der Seen ist eine ideale Wanderung für die ganze Familie. Sie gehört zu den zugänglichsten Wanderungen in Val Thorens und führt zu mehreren Seen: dem Lac des Grenouilles, dem Lac de Tête Ronde und den Thorens-Seen.

Italiano :

Il Circuit des Lacs è un’escursione ideale per le famiglie. È una delle escursioni più accessibili della Val Thorens e dà accesso a diversi laghi: il Lac des Grenouilles, il Lac de Tête Ronde e i laghi di Thorens.

Español : Senderismo Circuit des Lacs de Val Thorens

El Circuit des Lacs es una excursión ideal para hacer en familia. Es una de las rutas más accesibles de Val Thorens y da acceso a varios lagos: Lac des Grenouilles, Lac de Tête Ronde y los lagos de Thorens.

