Randonnée pédestre en boucle Cirque de l’Arcelin Les Barmettes Pralognan-la-Vanoise Savoie

Randonnée pédestre en boucle Cirque de l’Arcelin Les Barmettes

Randonnée pédestre en boucle Cirque de l’Arcelin Les Barmettes Quartier du Barioz 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Pour la variante, il est possible d’emprunter le télésiège du Genépi afin de vous économiser et de réduire le temps de marche à la descente (selon conditions d’ouverture).

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Loop hike Cirque de l’Arcelin Les Barmettes

For the variant, it is it is possible to take the Genépi chairlift to save save you money and and reduce walking the descent (subject to opening conditions).

Deutsch :

Bei dieser Variante können Sie den Sessellift von Genépi benutzen, um Geld zu sparen und die Gehzeit beim Abstieg zu verkürzen (je nach Öffnungszeiten).

Italiano :

In alternativa, è possibile prendere la seggiovia Genépi per risparmiare e ridurre il tempo di percorrenza in discesa (a seconda delle condizioni di apertura).

Español : Ruta circular Cirque de l’Arcelin Les Barmettes

Como alternativa, puede tomar el telesilla Genépi para ahorrar dinero y tiempo de paseo en el descenso (sujeto a las condiciones de apertura).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme