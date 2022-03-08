Randonnée pédestre GR 52 de Castellar à Sospel Castellar Alpes-Maritimes

Randonnée pédestre GR 52 de Castellar à Sospel Castellar Alpes-Maritimes vendredi 1 août 2025.

Randonnée pédestre GR 52 de Castellar à Sospel

Randonnée pédestre GR 52 de Castellar à Sospel 06500 Castellar Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sur le GR 52, de Menton à Saint-Dalmas, une belle traversée, de Castellar à Sospel, avec des paysages maralpins époustouflants, entre le littoral du pays mentonnais et la vallée de la Bévéra.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 93 35 40 72

English : Path GR 52 from Castellar to Sospel

On the GR 52, from Menton to Saint-Dalmas, a beautiful crossing, from Castellar to Sospel, with breathtaking landscapes, between the coast of Menton and the Bévéra valley.

Deutsch :

Auf dem GR 52 von Menton nach Saint-Dalmas, eine schöne Durchquerung, von Castellar nach Sospel, mit atemberaubenden Maralpenlandschaften zwischen der Küste des Pays mentonnais und dem Tal der Bévéra.

Italiano :

Sul GR 52, da Mentone a Saint-Dalmas, una bella traversata, da Castellar a Sospel, con paesaggi maralpini mozzafiato, tra la costa di Mentone e la valle Bévéra.

Español :

En el GR 52, de Menton a Saint-Dalmas, una hermosa travesía, de Castellar a Sospel, con impresionantes paisajes de los Maralps, entre la costa de la zona de Menton y el valle de Bévéra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme