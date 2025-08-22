Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie
Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan
Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan Covetan 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade fraîcheur au cœur de la forêt de Covetan, avec des panneaux informatifs sur la vie d’une zone humide.
https://www.notredamedebellecombe.com/ +33 4 79 31 61 40
English : Hiking Covetan footpath
Cool walk in the heart of the Covetan forest, with informative panels on the life of a wetland.
Deutsch : Sentier de Covetan
Coole Wanderung im Herzen des Covetan-Waldes mit informativen Tafeln über das Leben in einem Feuchtgebiet.
Italiano :
Fresca passeggiata nel cuore della foresta di Covetan, con pannelli informativi sulla vita di una zona umida.
Español : Sentier de Covetan
Paseo fresco en el corazón del bosque covetano, con paneles informativos sobre la vida de un humedal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme