Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie

Randonnée Pédestre La Mouille de Covetan Covetan 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade fraîcheur au cœur de la forêt de Covetan, avec des panneaux informatifs sur la vie d’une zone humide.

https://www.notredamedebellecombe.com/ +33 4 79 31 61 40

English : Hiking Covetan footpath

Cool walk in the heart of the Covetan forest, with informative panels on the life of a wetland.

Deutsch : Sentier de Covetan

Coole Wanderung im Herzen des Covetan-Waldes mit informativen Tafeln über das Leben in einem Feuchtgebiet.

Italiano :

Fresca passeggiata nel cuore della foresta di Covetan, con pannelli informativi sulla vita di una zona umida.

Español : Sentier de Covetan

Paseo fresco en el corazón del bosque covetano, con paneles informativos sobre la vida de un humedal.

