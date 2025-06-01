Randonnée pédestre Le Lac Blanc Les Belleville Savoie
Randonnée pédestre Le Lac Blanc Quartier Plein Sud 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La randonnée du Lac Blanc permet d’accéder au Lac Blanc qui se situe sous le glacier de Péclet, à 2749 mètres d’altitude.
https://www.valthorens.com/ +33 4 79 00 08 08
English : Hiking Lac Blanc
The Lac Blanc hike provides access to Lac Blanc, which lies beneath the Péclet glacier at an altitude of 2,749 metres.
Deutsch :
Die Wanderung zum Lac Blanc führt zum Lac Blanc, der sich unter dem Péclet-Gletscher auf einer Höhe von 2749 m befindet.
Italiano :
L’escursione al Lac Blanc consente di accedere al lago, che si trova sotto il ghiacciaio del Péclet, a un’altitudine di 2.749 metri.
Español : Senderismo Lac Blanc
La ruta del Lago Blanco permite acceder al Lago Blanco, situado bajo el glaciar de Péclet, a 2.749 metros de altitud.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme