Randonnée pédestre Le train de la Crémaillère 73100 Trévignin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours vous guidera pas à pas vers des ouvrages remarquables en plein cœur dela forêt avec des ateliers jeux pour le moins captivants…Suivez les énigmes sur ce parcours assez facile, et tentez de prendre la relève du conducteur du train.

+33 4 79 88 68 00

English : The Crémaillère Train Hike

The Crémaillière Train hike will take you step by step towards the remarkable structures in the heart of the forest with captivating game workshops…

Deutsch : Randonnée Le train de la Crémaillère

Diese Strecke führt Sie Schritt für Schritt zu bemerkenswerten Bauwerken mitten im Wald mit spannenden Spiel-Workshops… Folgen Sie den Rätseln auf dieser recht einfachen Strecke und versuchen Sie, den Zugführer abzulösen.

Italiano :

Il percorso Le train de la Crémaillère vi guiderà passo passo verso opere stupende nel cuore della foresta con laboratori ludici…

Español : Randonnée Le train de la Crémaillère

Esta ruta te guiará paso a paso hacia notables estructuras en el corazón del bosque con emocionantes talleres de juego… Sigue los acertijos en esta fácil ruta, e intenta tomar el control del conductor del tren.

