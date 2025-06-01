RANDONNÉE PRÉMIAN CHEMIN DE LA MÉMOIRE Prémian Hérault
Durée : 120 Distance : 560.0 Tarif :
Ce “Chemin de la mémoire”, au cœur de la forêt du Somail, vous
entraîne sur les lieux importants de la résistance organisée dans les Hauts Cantons. Il a été créé afin de perpétuer le souvenir des hommes ayant lutté pour défendre leur liberté l’interprétation développée y est captivante grâce à des panneaux explicatifs. Une randonnée chargée d’histoire, une invitation à la réflexion.
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
Italiano :
Questo « Chemin de la mémoire », nel cuore della foresta di Somail, vi porterà alla
vi porta nei luoghi importanti della resistenza organizzata negli Hauts Cantons. È stato creato per perpetuare la memoria degli uomini che hanno combattuto per difendere la loro libertà: l’interpretazione sviluppata è accattivante grazie a pannelli esplicativi. Una passeggiata ricca di storia, un invito alla riflessione.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme