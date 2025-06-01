RANDONNÉE PRÉMIAN CHEMIN DE LA MÉMOIRE Prémian Hérault

RANDONNÉE PRÉMIAN CHEMIN DE LA MÉMOIRE Prémian Hérault vendredi 1 août 2025.

Durée : 120 Distance : 560.0 Tarif :

Ce “Chemin de la mémoire”, au cœur de la forêt du Somail, vous

entraîne sur les lieux importants de la résistance organisée dans les Hauts Cantons. Il a été créé afin de perpétuer le souvenir des hommes ayant lutté pour défendre leur liberté l’interprétation développée y est captivante grâce à des panneaux explicatifs. Une randonnée chargée d’histoire, une invitation à la réflexion.

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

Italiano :

Questo « Chemin de la mémoire », nel cuore della foresta di Somail, vi porterà alla

vi porta nei luoghi importanti della resistenza organizzata negli Hauts Cantons. È stato creato per perpetuare la memoria degli uomini che hanno combattuto per difendere la loro libertà: l’interpretazione sviluppata è accattivante grazie a pannelli esplicativi. Una passeggiata ricca di storia, un invito alla riflessione.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme