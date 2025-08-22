Randonnée Pruines Le tour du Puech du Kaymard Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Randonnée Pruines Le tour du Puech du Kaymard

Randonnée Pruines Le tour du Puech du Kaymard Dans le hameau de Majorac près de Lunel 12320 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron Occitanie

Une randonnée qui offre des points de vue proposés en chemin et au sommet du Puech du Kaymard (707m).

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

English :

A hike with views along the way and from the summit of Puech du Kaymard (707m).

Deutsch :

Eine Wanderung mit Aussichtspunkten, die auf dem Weg und auf dem Gipfel des Puech du Kaymard (707m) angeboten werden.

Italiano :

Questa escursione offre panorami lungo il percorso e dalla cima del Puech du Kaymard (707 m).

Español :

Esta excursión ofrece vistas a lo largo del camino y desde la cima del Puech du Kaymard (707 m).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron