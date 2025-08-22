Randonnée Pruines Le tour du Puech du Kaymard Saint-Félix-de-Lunel Aveyron
Randonnée Pruines Le tour du Puech du Kaymard Dans le hameau de Majorac près de Lunel 12320 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron Occitanie
Une randonnée qui offre des points de vue proposés en chemin et au sommet du Puech du Kaymard (707m).
English :
A hike with views along the way and from the summit of Puech du Kaymard (707m).
Deutsch :
Eine Wanderung mit Aussichtspunkten, die auf dem Weg und auf dem Gipfel des Puech du Kaymard (707m) angeboten werden.
Italiano :
Questa escursione offre panorami lungo il percorso e dalla cima del Puech du Kaymard (707 m).
Español :
Esta excursión ofrece vistas a lo largo del camino y desde la cima del Puech du Kaymard (707 m).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron