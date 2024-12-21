Randonnée « Roc de Miramont Castelpers » Saint-Just-sur-Viaur Aveyron

Randonnée « Roc de Miramont Castelpers » Saint-Just-sur-Viaur Aveyron vendredi 1 août 2025.

Randonnée « Roc de Miramont Castelpers »

Randonnée « Roc de Miramont Castelpers » Le Bourg 12170 Saint-Just-sur-Viaur Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au confluent de trois vallées (Viaur, Giffou et Céor) et entre deux villages pittoresques (St Just et Castelpers)…

https://www.facebook.com/Saintjustsurviaur +33 5 65 69 22 63

English :

At the confluence of three valleys (Viaur, Giffou and Céor) and between two picturesque villages (St Just and Castelpers) .

Deutsch :

Am Zusammenfluss von drei Tälern (Viaur, Giffou und Céor) und zwischen zwei malerischen Dörfern (St Just und Castelpers)…

Italiano :

Alla confluenza di tre valli (Viaur, Giffou e Céor) e tra due pittoreschi villaggi (St Just e Castelpers)…

Español :

En la confluencia de tres valles (Viaur, Giffou y Céor) y entre dos pintorescos pueblos (St Just y Castelpers)…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron