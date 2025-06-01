RANDONNÉE ROQUEBRUN L’ARBOUSSIÉ Roquebrun Hérault

Durée : 180 Distance : 900.0 Tarif :

Découvrez le vignoble de Roquebrun à travers ses vignes en coteaux, la variété des cépages accrochés aux pentes schisteuses et le parfum de la garrigue. Cette balade accessible à tous, du promeneur au randonneur aguerri, se prête à la contemplation de ses sites.

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

Scoprite il vigneto Roquebrun attraverso i suoi vigneti collinari, la varietà di vitigni aggrappati ai pendii scistosi e il profumo della gariga. Questa passeggiata è accessibile a tutti, dai camminatori agli escursionisti esperti, ed è perfetta per contemplare i luoghi.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme