RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM Roquessels Hérault

RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM Roquessels Hérault vendredi 1 août 2025.

RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM A pieds Difficulté moyenne

RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM 34320 Roquessels Hérault Occitanie

Durée : 210 Distance : 1100.0 Tarif :

C’est un itinéraire très varié qui s’offre au visiteur traversées en sous-bois succèdent aux cheminements parmi les fiers ceps du vignoble faugérois. Panoramas et flore sauvage rehaussent encore la qualité de ce parcours dont le point culminant, le castrum de Roquessels, sa magnifique chapelle Notre-Dame du XIIe siècle, et les tables d’orientation méritent sans conteste le détour.

Difficulté moyenne

https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-roquessels-le-castrum-2020224 +33 4 67 36 67 13

English : RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM

C’est un itinéraire très varié qui s’offre au visiteur traversées en sous-bois succèdent aux cheminements parmi les fiers ceps du vignoble faugérois. Panoramas et flore sauvage rehaussent encore la qualité de ce parcours dont le point culminant, le castrum de Roquessels, sa magnifique chapelle Notre-Dame du XIIe siècle, et les tables d’orientation méritent sans conteste le détour.

Deutsch : RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM

C’est un itinéraire très varié qui s’offre au visiteur traversées en sous-bois succèdent aux cheminements parmi les fiers ceps du vignoble faugérois. Panoramas et flore sauvage rehaussent encore la qualité de ce parcours dont le point culminant, le castrum de Roquessels, sa magnifique chapelle Notre-Dame du XIIe siècle, et les tables d’orientation méritent sans conteste le détour.

Italiano :

È un itinerario molto vario quello che si offre al visitatore: traversate nel sottobosco seguono i sentieri tra le vigne orgogliose dei vigneti di Faugères. Le viste panoramiche e la flora selvatica esaltano ulteriormente la qualità di questo percorso, il cui punto più alto, il castrum di Roquessels, la sua magnifica cappella di Notre-Dame del XII secolo e le tavole di orientamento meritano sicuramente una visita.

Español : RANDONNÉE ROQUESSELS LE CASTRUM

C’est un itinéraire très varié qui s’offre au visiteur traversées en sous-bois succèdent aux cheminements parmi les fiers ceps du vignoble faugérois. Panoramas et flore sauvage rehaussent encore la qualité de ce parcours dont le point culminant, le castrum de Roquessels, sa magnifique chapelle Notre-Dame du XIIe siècle, et les tables d’orientation méritent sans conteste le détour.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme