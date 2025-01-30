Randonnée Saint-Arnould et Sainte-Sabine Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Randonnée Saint-Arnould et Sainte-Sabine Adultes A pieds Difficile

Randonnée Saint-Arnould et Sainte-Sabine Chemin carrossable à droite de rue « Saint-Romary » 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 6700.0 Tarif :

Accès Depuis St-Etienne-lès-Remiremont, au rond point du centre, direction caserne de gendarmerie mobile. Continuer à monter en direction du Domaine Saint-Romary. Après le domaine, rester sur la route jusqu’au prochain croisement à droite avec un chemin de terre.

Départ parking des hautes fontaines.

Distance 6,7 km / Durée 2 h 30 / Dénivelé 315m / Balisage anneau rouge jusqu’à l’Ermitage Saint Arnould puis anneau jaune.

Sur le chemin carrossable, se garer au niveau d’un croisement avec des sentiers de randonnée. De là, suivre le balisage anneau rouge en partant à droite en direction du Pont des fées pour le rejoindre.

Juste un peu avant le Pont des fées, prendre le Sentier des Moines à gauche qui monte pendant un moment. Suivre le balisage jusqu’à arriver à l’Ermitage Saint Arnould. Prendre le temps d’admirer un joli point de vue sur Saint-Etienne les Remiremont peu de temps avant d’y arriver.

Sur place à l’ermitage Saint Arnould petit point de vue, roche gravée, vestiges et fouilles archéologiques. C’est le moment où le balisage change. Prendre dorénavant le balisage anneau jaune qui part sur un sentier par la droite après la croix saint-Arnould. Suivre ce balisage qui va passer de sentier à chemin pour rejoindre la Pierre Kerlinquin (745m d’altitude). Au carrefour des chemins, tourner à gauche, puis 50m plus loin prendre le chemin le plus à gauche. Garder le balisage en empruntant le chemin qui permettra d’arriver à la chapelle Sainte-Sabine. Sur place chapelle et fontaine.

Pour repartir du site, passer derrière la chapelle puis monter sur la gauche pour prendre le chemin toujours balisé anneau jaune. Plus haut, au carrefour au niveau d’une grande croix, prendre le chemin carrossable qui descend par la gauche. Suivre ce chemin et le balisage anneau jaune pendant plus d’un kilomètre.

Quitter le chemin carrossable pour un sentier balisé qui part à droite. Attention, la descente jusqu’au point de départ est un peu raide prendre son temps !

http://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/ +33 3 29 62 23 70

English :

Access: From St-Etienne-lès-Remiremont, at the center roundabout, follow signs for the Gendarmerie Mobile barracks. Continue uphill towards Domaine Saint-Romary. After the estate, stay on the road until the next junction on the right with a dirt track.

Departure point: parking des hautes fontaines.

Distance: 6.7 km / Time: 2 h 30 / Ascent: 315m / Signs: red ring to Ermitage Saint Arnould, then yellow ring.

On the carriage road, park at a crossroads with hiking trails. From here, follow the red ring to the right towards the Pont des fées.

Just before the Pont des fées, take the Sentier des Moines to the left, which climbs for a while. Follow the signs until you reach the Ermitage Saint Arnould. Take time to admire a lovely view of Saint-Etienne les Remiremont shortly before you get there.

On site at Ermitage Saint Arnould: small viewpoint, engraved rock, archaeological remains and excavations. This is when the signposting changes. From now on, take the yellow ring marker which leads off onto a path on the right after the Saint Arnould cross. Follow this signposting, which changes from path to track to reach Pierre Kerlinquin (745m altitude). At the crossroads, turn left, then 50m further on, take the path furthest to the left. Keep to the signs and take the path that leads to the Sainte-Sabine chapel. On site: chapel and fountain.

To leave the site, walk behind the chapel, then climb to the left to take the yellow ring path. Further up, at the crossroads with a large cross, take the carriage-road leading down to the left. Follow this path and the yellow ring markings for over a kilometer.

Leave the carriage road for a signposted path to the right. Be careful, the descent to the starting point is a little steep: take your time!

Deutsch :

Zugang: Von St-Etienne-lès-Remiremont aus, am Kreisverkehr des Zentrums, Richtung Kaserne der mobilen Gendarmerie. Weiter bergauf in Richtung Domaine Saint-Romary fahren. Nach der Domäne bleiben Sie auf der Straße bis zur nächsten Kreuzung rechts mit einem Feldweg.

Start: Parkplatz des hautes fontaines.

Entfernung: 6,7 km / Dauer: 2,5 Stunden / Höhenunterschied: 315 m / Markierung: roter Ring bis zur Ermitage Saint Arnould, dann gelber Ring.

Auf dem Fahrweg parken Sie an einer Kreuzung mit Wanderwegen. Von hier aus folgen Sie der Markierung roter Ring, indem Sie nach rechts in Richtung Pont des fées gehen, um diesen zu erreichen.

Kurz vor der Pont des fées biegen Sie links in den Sentier des Moines ein, der eine Weile bergauf führt. Folgen Sie der Markierung, bis Sie die Ermitage Saint Arnould erreichen. Nehmen Sie sich die Zeit, um kurz vor dem Ziel einen schönen Ausblick auf Saint-Etienne les Remiremont zu genießen.

Vor Ort bei der Einsiedelei Saint Arnould: kleiner Aussichtspunkt, gravierter Fels, Überreste und archäologische Ausgrabungen. An dieser Stelle ändert sich die Markierung. Nehmen Sie von nun an die Markierung gelber Ring, die nach dem Kreuz Saint Arnould rechts auf einen Pfad abzweigt. Folgen Sie dieser Markierung, die von einem Pfad zu einem Weg wechselt, um den Pierre Kerlinquin (745 m ü. d. M.) zu erreichen. An der Wegkreuzung biegen Sie nach links ab, 50 m weiter nehmen Sie den Weg ganz links. Folgen Sie der Markierung und nehmen Sie den Weg, der Sie zur Kapelle Sainte-Sabine führt. Vor Ort: Kapelle und Brunnen.

Um den Ort wieder zu verlassen, gehen Sie hinter die Kapelle und dann links hinauf, um den Weg zu nehmen, der immer mit einem gelben Ring markiert ist. Weiter oben, an der Kreuzung bei einem großen Kreuz, nehmen Sie den Fahrweg, der links nach unten führt. Folgen Sie dem Weg und der gelben Ringmarkierung über einen Kilometer lang.

Verlassen Sie den Karrenweg und biegen Sie rechts auf einen markierten Weg ab. Vorsicht, der Abstieg zum Ausgangspunkt ist etwas steil

Italiano :

Accesso: Da St-Etienne-lès-Remiremont, alla rotonda del centro, seguire le indicazioni per la caserma mobile della polizia. Proseguire in salita verso il Domaine Saint-Romary. Dopo la tenuta, rimanere sulla strada fino al successivo incrocio a destra con un sentiero sterrato.

Punto di partenza: parcheggio delle Hautes Fontaines.

Distanza: 6,7 km / Tempo: 2 h 30 / Salita: 315 m / Segnaletica: anello rosso fino a Ermitage Saint Arnould, poi anello giallo.

Sulla strada carrozzabile, parcheggiare a un incrocio di sentieri. Da qui, seguire le indicazioni dell’anello rosso a destra verso il Pont des fées.

Poco prima del Pont des fées, prendere a sinistra il Sentier des Moines, che sale un po’. Seguire le indicazioni fino a raggiungere l’Ermitage Saint Arnould. Prendetevi il tempo di ammirare una bella vista su Saint-Etienne les Remiremont poco prima di arrivarci.

All’eremo di Saint Arnould: piccolo punto panoramico, roccia incisa, resti archeologici e scavi. A questo punto la segnaletica cambia. D’ora in poi, seguire la segnaletica gialla ad anello che conduce a un sentiero sulla destra dopo la croce di Saint Arnould. Seguire questa segnaletica, che da sentiero si trasforma in pista, per raggiungere la Pierre Kerlinquin (745 m di altitudine). All’incrocio, girare a sinistra, poi 50 m più avanti prendere il sentiero più a sinistra. Seguire le indicazioni e imboccare il sentiero che conduce alla cappella Sainte-Sabine. Sul posto: cappella e fontana.

Per uscire dal sito, si cammina dietro la cappella e poi si sale a sinistra per imboccare il sentiero, ancora segnalato da un anello giallo. Più avanti, all’incrocio con una grande croce, si prende la strada carrozzabile che scende a sinistra. Seguire questo sentiero e le indicazioni dell’anello giallo per oltre un chilometro.

Lasciare la pista e prendere il sentiero segnalato a destra. Attenzione, la discesa verso il punto di partenza è un po’ ripida: prendete tempo!

Español :

Acceso: Desde St-Etienne-lès-Remiremont, en la rotonda del centro, siga las indicaciones hacia el cuartel de la policía móvil. Continúe cuesta arriba hacia el Domaine Saint-Romary. Después de la finca, permanezca en la carretera hasta el siguiente cruce a la derecha con un camino de tierra.

Punto de partida: aparcamiento de Hautes Fontaines.

Distancia: 6,7 km / Tiempo: 2 h 30 / Ascenso: 315 m / Señalización: anillo rojo hasta Ermitage Saint Arnould, luego anillo amarillo.

En la carretera de carruajes, aparcar en un cruce con senderos. A partir de aquí, siga las señales del anillo rojo a la derecha hacia el Pont des fées.

Justo antes del Pont des fées, tome el Sentier des Moines a la izquierda, que sube durante un rato. Siga las señales hasta llegar al Ermitage Saint Arnould. Tómese su tiempo para admirar una bonita vista de Saint-Etienne les Remiremont poco antes de llegar.

En la ermita Saint Arnould: pequeño mirador, roca grabada, restos arqueológicos y excavaciones. Es entonces cuando cambia la señalización. A partir de ahora, siga la señalización del anillo amarillo que desemboca en un sendero a la derecha después de la cruz de Saint Arnould. Siga esta señalización, que cambiará de camino a pista para llegar a la Pierre Kerlinquin (745 m de altitud). En el cruce, gire a la izquierda y, 50 m más adelante, tome el camino más a la izquierda. Siga las señales y tome el camino que conduce a la capilla Sainte-Sabine. En el lugar: capilla y fuente.

Para salir del recinto, pase por detrás de la capilla y luego suba a la izquierda para tomar el camino, que sigue marcado con un anillo amarillo. Más arriba, en el cruce con una gran cruz, tome el camino de carro que baja a la izquierda. Siga esta pista y las marcas amarillas durante más de un kilómetro.

Abandone la pista y tome el camino señalizado de la derecha. Cuidado, la bajada hasta el punto de partida es un poco empinada: ¡tómese su tiempo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Système d’information touristique Lorrain