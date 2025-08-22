Randonnée Saint-Christophe Le puech du Cayla Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Randonnée Saint-Christophe Le puech du Cayla

Randonnée Saint-Christophe Le puech du Cayla Place derrière la Mairie 12330 Saint-Christophe-Vallon Aveyron Occitanie

Depuis le promontoire du Puech du Cayla dominant le village de Saint-Christophe, un très beau panorama sur les puechs et les vallons environnants.

https://www.facebook.com/tourismeconques +33 5 65 72 85 00

English :

From the promontory of the Puech du Cayla overlooking the village of Saint-Christophe, a beautiful panorama of the puechs and the surrounding valleys.

Deutsch :

Vom Vorsprung des Puech du Cayla , der das Dorf Saint-Christophe überragt, bietet sich ein sehr schönes Panorama auf die Puechs und die umliegenden Täler.

Italiano :

Dal promontorio del Puech du Cayla , che domina il villaggio di Saint-Christophe, si gode di un bellissimo panorama sui puech e sulle valli circostanti.

Español :

Desde el promontorio del Puech du Cayla que domina el pueblo de Saint-Christophe, un hermoso panorama de los puechs y valles circundantes.

