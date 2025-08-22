Randonnée Saint-Côme-d’Olt PR8 Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Randonnée Saint-Côme-d’Olt PR8

Randonnée Saint-Côme-d’Olt PR8 12500 Saint-Côme-d’Olt Aveyron Occitanie

La rivière Lot est le point de mire de ce périple sur les deux versants de la vallée. Domptée par le barrage de Castelnau-Lassouts, elle demeure sauvage et peuplée de richesses insoupçonnées.

English :

The river Lot is the focus of this journey on both sides of the valley. Tamed by the Castelnau-Lassouts dam, it remains wild and populated with unsuspected riches.

Deutsch :

Der Fluss Lot ist der Mittelpunkt dieser Reise auf beiden Seiten des Tals. Durch den Staudamm von Castelnau-Lassouts gebändigt, bleibt er wild und wird von ungeahnten Reichtümern bevölkert.

Italiano :

Il fiume Lot è il fulcro di questo viaggio su entrambi i lati della valle. Domata dalla diga di Castelnau-Lassouts, rimane selvaggia e piena di insospettabili ricchezze.

Español :

El río Lot es el centro de este viaje a ambos lados del valle. Domado por la presa de Castelnau-Lassouts, sigue siendo salvaje y lleno de riquezas insospechadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-07-25 par ADT Aveyron