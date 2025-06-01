RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL Saint-Julien Hérault

RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL Saint-Julien Hérault vendredi 1 août 2025.

RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL A pieds Facile

RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL départ au niveau de la Croix 34390 Saint-Julien Hérault Occitanie

Durée : 30 Distance : 170.0 Tarif :

Cascades, source et ruissellement se dévoilent ici le long de cet

agréable cheminement. La progression, le long des ruisseaux, est

plaisante et instructive des panneaux décrivant la flore locale jalonnent le sentier. Ce parcours frais et charmant mène sur sa dernière partie au hameau de Mauroul…

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL

Cascades, source et ruissellement se dévoilent ici le long de cet

agréable cheminement. La progression, le long des ruisseaux, est

plaisante et instructive des panneaux décrivant la flore locale jalonnent le sentier. Ce parcours frais et charmant mène sur sa dernière partie au hameau de Mauroul…

Deutsch : RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL

Cascades, source et ruissellement se dévoilent ici le long de cet

agréable cheminement. La progression, le long des ruisseaux, est

plaisante et instructive des panneaux décrivant la flore locale jalonnent le sentier. Ce parcours frais et charmant mène sur sa dernière partie au hameau de Mauroul…

Italiano :

Cascate, sorgenti e torrenti si rivelano qui lungo questo

lungo questo piacevole percorso. Il percorso lungo i corsi d’acqua è piacevole e istruttivo

e istruttivo: cartelli che descrivono la flora locale costeggiano il sentiero. Questo percorso fresco e affascinante conduce nella sua ultima parte alla frazione di Mauroul?

Español : RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL

Cascades, source et ruissellement se dévoilent ici le long de cet

agréable cheminement. La progression, le long des ruisseaux, est

plaisante et instructive des panneaux décrivant la flore locale jalonnent le sentier. Ce parcours frais et charmant mène sur sa dernière partie au hameau de Mauroul…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme