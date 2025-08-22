Randonnée Saint-laurent-en-Gâtines Saint-Laurent-en-Gâtines Indre-et-Loire

Randonnée Saint-laurent-en-Gâtines A pieds

Randonnée Saint-laurent-en-Gâtines 37380 Saint-Laurent-en-Gâtines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Saint-Laurent-en-Gêtines dispose de magnifiques sites et monuments d’intérêt touristique. Vous pourrez les admirer en empruntant les circuits pédetres qui vous sont proposés 3 circuits, de 7km, 12,5 km et 15,5 km qui peuvent satisfaire toute la famille.

English : Hiking Saint-laurent-en-Gâtines

Saint-Laurent-en-Gêtines boasts some magnificent sites and monuments of tourist interest. You can admire them by taking one of the 3 footpaths on offer: 7km, 12.5km and 15.5km circuits to suit the whole family.

Deutsch : Wandern Saint-Laurent-en-Gâtines

Saint-Laurent-en-Gêtines verfügt über wunderschöne Sehenswürdigkeiten und Denkmäler von touristischem Interesse. Sie können sie auf den angebotenen Wanderrouten bewundern: 3 Routen, 7 km, 12,5 km und 15,5 km, die die ganze Familie zufriedenstellen können.

Italiano :

Saint-Laurent-en-Gêtines vanta magnifici siti e monumenti di interesse turistico. Potrete ammirarli percorrendo uno dei 3 sentieri proposti: circuiti di 7 km, 12,5 km e 15,5 km adatti a tutta la famiglia.

Español : Senderismo Saint-Laurent-en-Gâtines

Saint-Laurent-en-Gêtines cuenta con magníficos lugares y monumentos de interés turístico. Podrá admirarlos recorriendo uno de los 3 senderos propuestos: circuitos de 7 km, 12,5 km y 15,5 km para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire