Randonnée Saint-Léons Saint-Léons Aveyron

Randonnée Saint-Léons

Randonnée Saint-Léons 12780 Saint-Léons Aveyron Occitanie

PR 30, le chemin des Croix. A une altitude voisine de 1000 m, le Lévézou n’a nullement l’aspect d’une chaine montagneuse. C’est un haut plateau, revêtu de hêtres et de résineux, qui coupent de leurs taches sombres le vert des prairies.

English :

PR 30, the Way of the Cross. At an altitude of around 1000 m, Lévézou is by no means a mountain range. It is a high plateau, covered with beech and coniferous trees, which cut the green of the meadows from their dark patches.

Deutsch :

PR 30, der Weg der Kreuze. Auf einer Höhe von etwa 1000 m hat der Lévézou keineswegs das Aussehen einer Gebirgskette. Es ist ein Hochplateau, das mit Buchen und Nadelbäumen bewachsen ist, die mit ihren dunklen Flecken das Grün der Wiesen durchbrechen.

Italiano :

PR 30, le chemin des Croix. A circa 1000 m di altitudine, il Lévézou non ha l’aspetto di una catena montuosa. È un altopiano, ricoperto di faggi e conifere, che tagliano il verde dei prati con le loro macchie scure.

Español :

PR 30, le chemin des Croix. A unos 1.000 m de altitud, el Lévézou no tiene el aspecto de una cordillera. Es una meseta alta, cubierta de hayas y coníferas, que cortan el verde de los prados con sus manchas oscuras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-20 par ADT Aveyron