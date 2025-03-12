Randonnée Salles-La-Source La Vallée du Cruou Salles-la-Source Aveyron

Randonnée Salles-La-Source La Vallée du Cruou Salles-la-Source Aveyron vendredi 1 août 2025.

Randonnée Salles-La-Source La Vallée du Cruou

Randonnée Salles-La-Source La Vallée du Cruou Place de l’église de Mondalazac 12330 Salles-la-Source Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un plateau (le Causse Comtal), entaillé par une vallée pleine de contrastes. Ce foyer de civilisation est doté d’un riche patrimoine, tant architectural (château, maisons de maître), que naturel (étendues de buis et de genévriers).

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

English :

A plateau (the Causse Comtal), cut by a valley full of contrasts. This hotbed of civilization is endowed with a rich heritage, both architectural (castle, manor houses) and natural (expanses of boxwood and juniper trees).

Deutsch :

Ein Plateau (das Causse Comtal), das von einem Tal voller Kontraste durchzogen ist. Diese Hochburg der Zivilisation verfügt über ein reiches Erbe, sowohl architektonisch (Schlösser, Herrenhäuser) als auch landschaftlich (Buchsbaum- und Wacholderflächen).

Italiano :

Un altopiano (la Causse Comtal), tagliato da una valle ricca di contrasti. Questo centro di civiltà è dotato di un ricco patrimonio sia architettonico (castelli, palazzi) sia naturale (distese di bossi e ginepri).

Español :

Una meseta (el Causse Comtal), cortada por un valle lleno de contrastes. Este centro de civilización está dotado de un rico patrimonio, tanto arquitectónico (castillo, mansiones) como natural (extensiones de boj y enebro).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron