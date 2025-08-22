Randonnée Salles-la-Source Les corniches du Créneau Salles-la-Source Aveyron
Randonnée Salles-la-Source Les corniches du Créneau Devant la cascade ou le musée du Rouergue 12330 Salles-la-Source Aveyron Occitanie
L’ensoleillement de ce versant a maintenu constant le travail de la vigne.
English :
The sunshine on this slope has kept the work of the vines constant.
Deutsch :
Die Sonneneinstrahlung an diesem Hang hielt die Arbeit an den Reben konstant.
Italiano :
Il sole su questo versante ha mantenuto costante il lavoro della vite.
Español :
El sol en esta ladera ha mantenido el trabajo de la vid constante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron