Randonnée Salles-la-Source Les corniches du Créneau Salles-la-Source Aveyron

Randonnée Salles-la-Source Les corniches du Créneau

Randonnée Salles-la-Source Les corniches du Créneau Devant la cascade ou le musée du Rouergue 12330 Salles-la-Source Aveyron Occitanie

L’ensoleillement de ce versant a maintenu constant le travail de la vigne.

English :

The sunshine on this slope has kept the work of the vines constant.

Deutsch :

Die Sonneneinstrahlung an diesem Hang hielt die Arbeit an den Reben konstant.

Italiano :

Il sole su questo versante ha mantenuto costante il lavoro della vite.

Español :

El sol en esta ladera ha mantenido el trabajo de la vid constante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron