Randonnée Saunay Saunay Indre-et-Loire

Randonnée Saunay A pieds

Randonnée Saunay 37110 Saunay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La forme la plus ancienne de l’émergence de la commune de Saunay est Solonacensis Vicus , mentionnée par Grégoire

de Tours, et date du VIème siècle. Puis au Xème siècle, on voit apparaître Sulnacum Villa , c’est la période où le bourg est scindé en deux paroisses.

English : Hiking Saunay

The earliest form of the emergence of the commune of Saunay is Solonacensis Vicus , mentioned by Grégoire

of Tours, and dates from the 6th century. In the 10th century, Sulnacum Villa appeared, when the village was split into two parishes.

Deutsch : Wandern in der Sauna

Die älteste Form der Entstehung der Gemeinde Saunay ist Solonacensis Vicus , die von Gregor erwähnt wird

de Tours erwähnt wird und aus dem 6. Jahrhundert stammt. Jahrhundert taucht Sulnacum Villa auf, als der Ort in zwei Pfarreien aufgeteilt wurde.

Italiano :

La forma più antica della nascita del comune di Saunay è Solonacensis Vicus , citata da Grégoire

di Tours, e risale al VI secolo. Poi, nel X secolo, apparve Sulnacum Villa , periodo in cui il villaggio fu diviso in due parrocchie.

Español : Senderismo Sauna

La forma más antigua del surgimiento del municipio de Saunay es Solonacensis Vicus , mencionada por Grégoire

de Tours, y data del siglo VI. Después, en el siglo X, aparece Sulnacum Villa , época en la que el pueblo se divide en dos parroquias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire