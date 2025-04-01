Randonnée Sentier de mémoire d’Evosges Évosges Ain

Randonnée Sentier de mémoire d’Evosges Place du village 01230 Évosges Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Une randonnée remplie d’émotions. « 26 déportés durant la guerre dans le Canton de Saint-Rambert-en-Bugey, 9 seulement sont revenus ». Un devoir de mémoire des épisodes de la Résistance dans la Vallée de l’Albarine pendant la Seconde Guerre.

English :

« 26 persons deported from the canton of Saint-Rambert-en-Bugey during the war; only 9 came back. »

In remembrance of the acts of the Resistance which marked the Albarine Valley during the 2nd World War.

Full circuit: 12km, short circuit: 6km.

Deutsch :

Eine Wanderung voller Emotionen. « 26 Deportierte während des Krieges im Kanton Saint-Rambert-en-Bugey, nur 9 sind zurückgekehrt ». Eine Pflicht zur Erinnerung an die Episoden der Résistance im Albarine-Tal während des Zweiten Weltkriegs.

Italiano :

Un’escursione ricca di emozioni. « 26 deportati durante la guerra nel Cantone di Saint-Rambert-en-Bugey, solo 9 sono tornati ». Un dovere ricordare gli episodi della Resistenza nella Valle Albarina durante la Seconda Guerra.

Español :

Una caminata llena de emociones. « 26 deportados durante la guerra en el cantón de Saint-Rambert-en-Bugey, sólo 9 regresaron ». Un deber de recordar los episodios de la Resistencia en el Valle de Albarín durante la Segunda Guerra.

