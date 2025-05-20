Randonnée Sentier des bornes armoriées Altorf Bas-Rhin
Randonnée Sentier des bornes armoriées Altorf Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Randonnée Sentier des bornes armoriées
Randonnée Sentier des bornes armoriées Cour de la Dîme 67120 Altorf Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :
Circuit à la découverte de l’abbaye bénédictine ainsi que les jardins du cloître
+33 3 88 38 11 61
English :
Discovery tour of the Benedictine abbey and the cloister gardens
Deutsch :
Rundgang zur Entdeckung der Benediktinerabtei sowie der Gärten des Klosters
Italiano :
Visita alla scoperta dell’abbazia benedettina e dei giardini del chiostro
Español :
Visita a la abadía benedictina y a los jardines del claustro
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Système d’informations touristique Alsace