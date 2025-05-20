Randonnée Sentier des bornes armoriées Altorf Bas-Rhin

Randonnée Sentier des bornes armoriées Altorf Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Randonnée Sentier des bornes armoriées

Randonnée Sentier des bornes armoriées Cour de la Dîme 67120 Altorf Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Circuit à la découverte de l’abbaye bénédictine ainsi que les jardins du cloître

+33 3 88 38 11 61

English :

Discovery tour of the Benedictine abbey and the cloister gardens

Deutsch :

Rundgang zur Entdeckung der Benediktinerabtei sowie der Gärten des Klosters

Italiano :

Visita alla scoperta dell’abbazia benedettina e dei giardini del chiostro

Español :

Visita a la abadía benedictina y a los jardines del claustro

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Système d’informations touristique Alsace