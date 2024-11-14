Randonnée Sentier du Sandweg Symposium de sculptures Oberhaslach Bas-Rhin

Route du Nideck 67280 Oberhaslach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 4000.0 Tarif :

Circuit à la rencontre d’oeuvres d’art exposées en pleine forêt suite au Symposium de Sculptures de 2003. Huit artistes internationaux se sont rencontrés pendant 3 semaines pour créer.

http://relaisdesmarches.com/ +33 6 87 58 04 21

English :

Tour to meet works of art exhibited in the middle of the forest following the 2003 Sculpture Symposium. Eight international artists met for 3 weeks to create.

Deutsch :

Rundreise zu den Kunstwerken, die nach dem Skulpturensymposium von 2003 mitten im Wald ausgestellt wurden. Acht internationale Künstler trafen sich drei Wochen lang zum kreativen Schaffen.

Italiano :

Una visita alle opere d’arte esposte nella foresta dopo il Simposio di scultura del 2003. Otto artisti internazionali si sono incontrati per 3 settimane per creare.

Español :

Un recorrido por las obras de arte expuestas en el bosque tras el Simposio de Escultura de 2003. Ocho artistas internacionales se reunieron durante 3 semanas para crear.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace