RANDONNÉE SENTIER MINIER ART ET HISTOIRE Ronchamp Haute-Saône

Ce circuit, au départ du centre de Ronchamp, et de difficulté moyenne, mais vous devrez toutefois faire attention pendant la première partie, elle emprunte le chemin de croix qui est assez escarpée. Il est conseillé de se munir de bonnes chaussures.. Moyennement ombragé, ce sentier permet de découvrir les principaux lieux du patrimoine de Ronchamp, de l’art sacré aux traces les plus visibles du passé minier.

This circuit, starting from the center of Ronchamp, is of average difficulty, but you will have to be careful during the first part, it follows the way of the cross which is rather steep. It is advised to bring good shoes. This trail, which is moderately shaded, allows you to discover the main heritage sites of Ronchamp, from sacred art to the most visible traces of the mining past.

Dieser Rundgang beginnt im Zentrum von Ronchamp und ist von mittlerem Schwierigkeitsgrad. Sie sollten jedoch auf dem ersten Teil des Weges vorsichtig sein, da er über den Kreuzweg führt, der ziemlich steil ist. Es ist ratsam, gutes Schuhwerk mitzubringen. Dieser mittelschattige Pfad führt Sie zu den wichtigsten Orten des Kulturerbes von Ronchamp, von der sakralen Kunst bis hin zu den sichtbarsten Spuren der Bergbauvergangenheit.

Questo circuito, che parte dal centro di Ronchamp, è di media difficoltà, ma bisogna fare attenzione durante la prima parte, che segue la Via Crucis, piuttosto ripida. Si consiglia di portare con sé buone scarpe. Questo percorso, moderatamente ombreggiato, permette di scoprire i principali siti del patrimonio di Ronchamp, dall’arte sacra alle tracce più visibili del passato minerario.

Este circuito, que parte del centro de Ronchamp, es de dificultad media, pero hay que tener cuidado durante la primera parte, que sigue el Vía Crucis, que es bastante empinado. Se recomienda llevar buen calzado. Este sendero, moderadamente sombreado, permite descubrir los principales lugares patrimoniales de Ronchamp, desde el arte sacro hasta las huellas más visibles del pasado minero.

