RANDONNEE SENTIERS, RIVIERE ET SOUS-BOIS Tourbes Hérault

RANDONNEE SENTIERS, RIVIERE ET SOUS-BOIS A pieds Facile

Durée : 120 Distance : 500.0 Tarif :

Aux portes de Pézenas, découvrez Tourbes qui se dresse sur ses collines parsemées de garrigues, pinèdes et vignes avec son sentier (balisé de jaune) Sentiers, rivière et sous-bois de 5 kilomètres…

https://www.capdagde.com/ +33 4 67 94 43 92

Italiano :

Alla periferia di Pézenas, scoprite Tourbes, che sorge su colline punteggiate di garighe, pinete e vigneti, con il suo sentiero Sentieri, fiume e sottobosco di 5 chilometri (segnalato in giallo)?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme