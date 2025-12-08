RANDONNEE SENTIERS, RIVIERE ET SOUS-BOIS Tourbes Hérault
Place de l'Eglise 34120 Tourbes Hérault Occitanie
Durée : 120 Distance : 500.0 Tarif :
Aux portes de Pézenas, découvrez Tourbes qui se dresse sur ses collines parsemées de garrigues, pinèdes et vignes avec son sentier (balisé de jaune) Sentiers, rivière et sous-bois de 5 kilomètres…
Italiano :
Alla periferia di Pézenas, scoprite Tourbes, che sorge su colline punteggiate di garighe, pinete e vigneti, con il suo sentiero Sentieri, fiume e sottobosco di 5 chilometri (segnalato in giallo)?
