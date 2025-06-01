Randonnée « Serpillette » Sèvremoine Maine-et-Loire
Randonnée « Serpillette » 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Chapelle, château et campagne sont à découvrir lors de cette randonnée à St Crespin sur Moine.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-5-Serpillette.pdf +33 2 41 70 42 04
English :
Chapel, castle and countryside are to be discovered during this hike in St Crespin sur Moine.
Deutsch :
Kapelle, Schloss und Landschaft sind auf dieser Wanderung in St Crespin sur Moine zu entdecken.
Italiano :
Cappella, castello e campagna sono da scoprire durante questa passeggiata a St Crespin sur Moine.
Español :
Capilla, castillo y campiña se descubren durante este paseo en St Crespin sur Moine.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par Anjou tourime