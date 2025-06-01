Randonnée « Serpillette » Sèvremoine Maine-et-Loire

Randonnée « Serpillette »

Randonnée « Serpillette » 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Chapelle, château et campagne sont à découvrir lors de cette randonnée à St Crespin sur Moine.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-5-Serpillette.pdf +33 2 41 70 42 04

English :

Chapel, castle and countryside are to be discovered during this hike in St Crespin sur Moine.

Deutsch :

Kapelle, Schloss und Landschaft sind auf dieser Wanderung in St Crespin sur Moine zu entdecken.

Italiano :

Cappella, castello e campagna sono da scoprire durante questa passeggiata a St Crespin sur Moine.

Español :

Capilla, castillo y campiña se descubren durante este paseo en St Crespin sur Moine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par Anjou tourime