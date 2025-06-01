Randonnée Sur les bords des Veys Grandcamp-Maisy Calvados

Randonnée Sur les bords des Veys Grandcamp-Maisy Calvados vendredi 1 août 2025.

Randonnée Sur les bords des Veys

Randonnée Sur les bords des Veys 14450 Grandcamp-Maisy Calvados Normandie

Durée : 330 Distance : 16500.0 Tarif :

Au départ de Grandcamp-Maisy, ce circuit de 16.5km vous emmène du bocage jusqu’à la Baie des Veys qui offre des spectacles et des visages différents suivant la marée et l’orientation du soleil, mais dans tous les cas elle captive. Le ballet des ostréiculteurs ou des oiseaux, le jeu des courants serpentant entre les bancs de sable, entrant ou sortant de la baie, sont autant de scènes fascinantes à observer.

https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/les-brochures-a-telecharger/ +33 2 31 21 46 00

English : Randonnée Sur les bords des Veys

This itinerary takes you from the hedgerowed bocage landsapes to the Bay of Veys, offering a vast palette of captivating landscapes depending on the tide and the position of the sun. The continuous waltz of the oyster farmers and the wild birds, the currents that snake their way between the sand banks, ebbing and flowing within the bay… such are the fascinating scenes that are yours to discover.

Deutsch :

Von Grandcamp-Maisy aus führt Sie dieser 16,5 km lange Rundweg durch die Bocage bis zur Baie des Veys, die je nach Gezeiten und Sonnenstand unterschiedliche Schauspiele und Gesichter bietet, aber in jedem Fall fesselt. Das Ballett der Austernzüchter oder der Vögel, das Spiel der Strömungen, die sich zwischen den Sandbänken hindurchschlängeln, in die Bucht hinein oder aus ihr heraus, sind faszinierende Szenen, die es zu beobachten gilt.

Italiano :

Con partenza da Grandcamp-Maisy, questo percorso di 16,5 km vi porterà dal bocage alla Baie des Veys, che offre panorami e suoni diversi a seconda della marea e della direzione del sole, ma sempre affascinanti. Il balletto degli allevatori di ostriche e degli uccelli, il gioco delle correnti che serpeggiano tra i banchi di sabbia, dentro e fuori la baia, sono tutti scenari affascinanti da ammirare.

Español :

Partiendo de Grandcamp-Maisy, esta ruta de 16,5 km le llevará desde el bocage hasta la Baie des Veys, que ofrece diferentes vistas y sonidos según la marea y la dirección del sol, pero siempre es cautivadora. El ballet de ostricultores y aves, la interacción de las corrientes que serpentean entre los bancos de arena, entrando y saliendo de la bahía, son escenas fascinantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme