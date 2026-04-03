Randonnée Sur les traces de la fée Vichéia Rongères Allier
Randonnée Sur les traces de la fée Vichéia Rongères Allier vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Sur les traces de la fée Vichéia
Randonnée Sur les traces de la fée Vichéia Place de la Mairie 03150 Rongères Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez sur les traces de la Fée Vichéia autour des villages de Rongères, Boucé et Montaigu le Blin.
https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 47 45 86
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English :
Follow in the footsteps of the Vichéia Fairy around the villages of Rongères, Boucé and Montaigu le Blin.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf die Spuren der Fee Vichéia rund um die Dörfer Rongères, Boucé und Montaigu le Blin.
Italiano :
Seguite le orme della Fata Vichéia nei villaggi di Rongères, Boucé e Montaigu le Blin.
Español :
Siga las huellas del Hada Vichéia por los pueblos de Rongères, Boucé y Montaigu le Blin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme
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