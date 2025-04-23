Randonnée « Sur les traces du Petit Anjou » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Circuit de randonnée de 12 km de balisage vert au départ de Beaupréau.
+33 2 41 71 76 60
English :
A 12 km hiking trail with green markers starting from Beaupréau.
Deutsch :
12 km langer Rundwanderweg mit grüner Markierung ab Beaupréau.
Italiano :
Un sentiero verde segnalato di 12 km con partenza da Beaupréau.
Español :
Un sendero verde señalizado de 12 km que parte de Beaupréau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime