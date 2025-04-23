Randonnée « Sur les traces du Petit Anjou » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Randonnée « Sur les traces du Petit Anjou » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Randonnée « Sur les traces du Petit Anjou »

Randonnée « Sur les traces du Petit Anjou » 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit de randonnée de 12 km de balisage vert au départ de Beaupréau.

+33 2 41 71 76 60

English :

A 12 km hiking trail with green markers starting from Beaupréau.

Deutsch :

12 km langer Rundwanderweg mit grüner Markierung ab Beaupréau.

Italiano :

Un sentiero verde segnalato di 12 km con partenza da Beaupréau.

Español :

Un sendero verde señalizado de 12 km que parte de Beaupréau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime