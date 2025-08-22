Randonnée Un riche terroir

Randonnée Un riche terroir Place de la mairie 12160 Manhac Aveyron Occitanie

Une agriculture riche et encore prospère symbolise ce plateau entre deux cités nouvelles.

https://manhac.fr/ +33 5 65 69 03 53

English :

A rich and still prosperous agriculture symbolizes this plateau between two new cities.

Deutsch :

Eine reiche und immer noch florierende Landwirtschaft symbolisiert dieses Plateau zwischen zwei neuen Städten.

Italiano :

Un’agricoltura ricca e ancora prospera simboleggia questo altopiano tra due nuove città.

Español :

Una agricultura rica y todavía próspera simboliza esta meseta entre dos nuevas ciudades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron