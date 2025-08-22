Randonnée VAE D’un versant à l’autre Frangy Haute-Savoie

Randonnée VAE D’un versant à l’autre

Randonnée VAE D’un versant à l’autre 35 place de l’église 74270 Frangy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez un parcours en toboggan sur les flancs des collines où au milieu coule la rivière Les Usses . Une belle vue sur Le Vuache (1 101 m) et le Mont de Musièges (701 m) s’offrent immédiatement à vos yeux.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike our From one side to another

Discover a route in a sled , on the hillsides where in the middle flows the Usses . A beautiful view on the Vuache (1 101m) and the Musièges Mount (701m) are immediately offered to your eyes.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt Von einer Seite zur anderen

Entdecken Sie eine Rodelbahn an den Hängen, in deren Mitte der Fluss Les Usses fließt. Ein schöner Blick auf der Vuache (1 101m) und das Musièges-Berg (701m) bietet sich dem Auge sofort an.

Italiano :

Scoprite un percorso di slittino sulle colline dove scorre il fiume Les Usses . Si apre subito una bella vista sulla Vuache (1.101 m) e sul Mont de Musièges (701 m).

Español :

Descubra un recorrido de toboganes en las laderas donde el río Les Usses fluye en el centro. Enseguida se aprecia una hermosa vista del Vuache (1.101 m) y del Monte de Musièges (701 m).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme