Randonnée VAE Le Plateau des Daines Frangy Haute-Savoie

Randonnée VAE Le Plateau des Daines

Randonnée VAE Le Plateau des Daines 35 place de l’église 74270 Frangy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle de difficulté moyenne vous fera découvrir le Plateau des Daines. Vous pourrez découvrir durant cette balade le vignoble de Frangy avec son cépage emblématique La Roussette. De nombreux caveaux et fermes vous attendent sur votre passage.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike tour the Daines plateau

This loop of medium difficulty will make you discover the Daines plateau. You will be able to discover during this walk, the Frangy vineyard with its emblematic vine variety: the Roussette. Numerous cellars and farms await you on your way.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt die Daines-Plateau

Diese Schleife von mittlere Schwierigkeit wird Ihnen die Daines-Plateau entdecken. Sie werden der Frangy-Weinberg und seine sinnbildlich Rebsorte entdecken: die Roussette. Zahlreiche Weinkeller und Bauernhof erwarten Ihnen auf Ihre Route.

Italiano :

Questo anello di media difficoltà vi porterà al Plateau des Daines. Durante questa passeggiata, scoprirete i vigneti di Frangy con il suo vitigno emblematico: la Roussette. Molte cantine e fattorie vi aspettano lungo il cammino.

Español :

Este bucle de dificultad media le llevará al Plateau des Daines. Durante este paseo, descubrirá los viñedos de Frangy con su variedad de uva emblemática: la Roussette. Muchas bodegas y granjas le esperan en su camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme