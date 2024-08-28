Randonnée VAE Panorama entre Gros Foug et Colombier Seyssel Haute-Savoie

Randonnée VAE Panorama entre Gros Foug et Colombier

Randonnée VAE Panorama entre Gros Foug et Colombier Route de l’Ia 74910 Seyssel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’Espace Sport et Nature du Fier, prenez de la hauteur, surplombez le Rhône et ses aménagements tout en découvrant les coteaux viticoles de Motz et de Serrières-en-Chautagne, sans oublier le patrimoine bâti.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike tour Panorama between Gros Foug and Colombier

From the Sport Space and Nature of the Fier, take a bit of height, overhang the Rhône and its developments while discovering the viticultural hillsides of Motz and Serrières-en-Chautagne, without forgetting the built heritage.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt Panorama zwischen Gros Foug und Colombier

Von der Sport- und Naturgebiet der Fier, nehmen Sie ein bisschen von Höhe, hineinragen Sie die Rhône und seine Einrichtungen. Entdecken Sie auch die Weinberghänge von Motz und Serrières-en-Chautagne, vergessen Sie auch nicht das gebaute Erbe.

Italiano :

Dall’Espace Sport et Nature du Fier, potrete ammirare il Rodano e le sue strutture, scoprendo le colline viticole di Motz e Serrières-en-Chautagne, senza dimenticare il patrimonio edilizio.

Español :

Desde el Espace Sport et Nature du Fier, podrá contemplar a vista de pájaro el Ródano y sus instalaciones mientras descubre las laderas vitícolas de Motz y Serrières-en-Chautagne, sin olvidar el patrimonio construido.

