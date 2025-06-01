RANDONNÉE VAILHAN « SENTIER DES OLIVETTES » Vailhan Hérault

Entre pistes et sentiers, cette agréable balade serpente à travers de verdoyants paysages méditerranéens à la flore variée et préservée chênes verts, arbousiers, châtaigniers et bruyères… De cette nature sauvage, s’ouvrent ici et là des vues saisissantes sur le scintillant lac

des Olivettes.

https://www.risque-prevention-incendie.fr/herault/index.html +33 4 67 36 67 13

Italiano :

Tra piste e sentieri, questa piacevole passeggiata si snoda attraverso verdeggianti paesaggi mediterranei con una flora varia e incontaminata: lecci, corbezzoli, castagni ed erica? Qua e là si può godere di una vista mozzafiato sullo scintillante Lac des Olivettes

des Olivettes.

