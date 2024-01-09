Randonnée « Vierge des Lacs » Salles-Curan Aveyron

Randonnée « Vierge des Lacs » Salles-Curan Aveyron vendredi 1 août 2025.

Randonnée « Vierge des Lacs »

Randonnée « Vierge des Lacs » 12410 Salles-Curan Aveyron Occitanie

Une balade familiale qui offre un point de vue exceptionnel sur le lac de Pareloup.

English :

A family walk which offers an exceptional view of the lake of Pareloup.

Deutsch :

Eine Familienwanderung, die einen außergewöhnlichen Ausblick auf den See von Pareloup bietet.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie che offre una vista eccezionale sul lago di Pareloup.

Español :

Un paseo familiar que ofrece una vista excepcional del lago de Pareloup.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par ADT Aveyron