Randonnée « Vierge des Lacs » Salles-Curan Aveyron
Randonnée « Vierge des Lacs » Salles-Curan Aveyron vendredi 1 août 2025.
Randonnée « Vierge des Lacs »
Randonnée « Vierge des Lacs » 12410 Salles-Curan Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Une balade familiale qui offre un point de vue exceptionnel sur le lac de Pareloup.
English :
A family walk which offers an exceptional view of the lake of Pareloup.
Deutsch :
Eine Familienwanderung, die einen außergewöhnlichen Ausblick auf den See von Pareloup bietet.
Italiano :
Una passeggiata per famiglie che offre una vista eccezionale sul lago di Pareloup.
Español :
Un paseo familiar que ofrece una vista excepcional del lago de Pareloup.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par ADT Aveyron