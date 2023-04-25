Randonnée Vieux-Port vers Notre Dame de la Garde Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Randonnée Vieux-Port vers Notre Dame de la Garde 11 la Canebière 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 45 Distance : 2000.0 Tarif :

Il faut compter 45 minutes de marche à pied pour atteindre le parvis de la Basilique par le chemin le plus court. Le retour prendra moins de temps, seulement 30 minutes pour l’itinéraire le plus directe.

https://www.marseille-tourisme.com/ +33 826 50 05 00

English :

The shortest route to the Basilica square takes 45 minutes on foot. The return journey takes less time, just 30 minutes for the most direct route.

Deutsch :

Es dauert 45 Minuten, um auf dem kürzesten Weg zum Vorplatz der Basilika zu laufen. Der Rückweg dauert weniger lang, nur 30 Minuten auf dem direktesten Weg

Italiano :

Il percorso più breve per raggiungere la Basilica è di 45 minuti a piedi. Il viaggio di ritorno richiederà meno tempo, solo 30 minuti per il percorso più diretto

Español :

El trayecto más corto hasta la plaza de la Basílica dura 45 minutos a pie. El trayecto de vuelta lleva menos tiempo, apenas 30 minutos para la ruta más directa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-25 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille