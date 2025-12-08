Rdv au Saugeais Montbenoît Doubs

Rdv au Saugeais Gravel bike Difficile

Rdv au Saugeais Abbaye de Montbenoît 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 35090.0

On vous donne rdv au sommet des crêtes, pour cette boucle sportive, sans être trop intense, au coeur du pays du Saugeais.

English :

We look forward to meeting you at the summit of the crests for this sporty, but not too intense, loop through the heart of the Saugeais region.

Deutsch :

Wir treffen uns auf dem Gipfel der Kämme für diese sportliche, aber nicht zu intensive Runde im Herzen des Pays du Saugeais.

Italiano :

Vi aspettiamo in cima alle creste per questo giro sportivo ma non troppo intenso nel cuore della regione del Saugeais.

Español :

Te esperamos en la cima de las crestas para este bucle deportivo pero no demasiado intenso por el corazón de la región de Saugeais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data