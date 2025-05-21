Recherche des mots magiques Niederhaslach Niederhaslach Bas-Rhin

Recherche des mots magiques Niederhaslach Niederhaslach Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Durée : 60 Distance : 1220.0 Tarif :

Parcours pour enfants dans le village avec des énigmes à résoudre

+33 3 88 38 11 61

English :

Children’s trail in the village with riddles to solve

Deutsch :

Parcours für Kinder durch das Dorf mit Rätseln, die es zu lösen gilt

Italiano :

Percorso per bambini nel villaggio con indovinelli da risolvere

Español :

Sendero infantil en el pueblo con acertijos para resolver

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Système d’informations touristique Alsace