Recoules de l’hom Massegros Causses Gorges Lozère

Recoules de l'hom Marche nordique Facile

Recoules de l’hom 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 8810.0 Tarif :

Au départ du village pittoresque de Recoules de l’homs, parcourez sur de large chemin les grandes étandues du Causse de Sauveterre. En début de parcours (1.5 km), ne manquez pas le Dolmen de Peyrelevade.

Facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Starting out from the picturesque village of Recoules de l’homs, take a wide trail through the great expanses of the Causse de Sauveterre. At the start of the route (1.5 km), don’t miss the Dolmen de Peyrelevade.

Vom malerischen Dorf Recoules de l’homs aus wandern Sie auf einem breiten Weg durch die großen Sanddünen des Causse de Sauveterre. Am Anfang der Strecke (1,5 km) sollten Sie sich den Dolmen von Peyrelevade nicht entgehen lassen.

Partendo dal pittoresco villaggio di Recoules de l’homs, si percorre un ampio sentiero attraverso le grandi distese della Causse de Sauveterre. All’inizio del percorso (1,5 km), non perdete il dolmen di Peyrelevade.

Partiendo del pintoresco pueblo de Recoules de l’homs, tome un amplio sendero a través de las grandes extensiones de la Causse de Sauveterre. Al inicio de la ruta (1,5 km), no se pierda el dolmen de Peyrelevade.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère