Refuge du Col de la Vanoise au pied de la Grande Casse Rando 2 jours Pralognan-la-Vanoise Savoie

Refuge du Col de la Vanoise au pied de la Grande Casse Rando 2 jours

Refuge du Col de la Vanoise au pied de la Grande Casse Rando 2 jours Parking des Fontanettes 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Imaginez vous en train de marcher sur l’eau d’un lac de haute montagne ? Et bien traversez le Lac des vaches en sautillant d’une pierre à l’autre, c’est un peu ça. Et si vous y ajoutez les plus beaux sommets de la Vanoise, alors vous êtes au paradis !

English : Col de la Vanoise refuge at the foot of Grande Casse 2-day hike

Walk the trail of mule drivers, following the low dry stone walls as far as the wonderful Lac des Vaches. After which the itinerary continues to the Col de la Vanoise, at the foot of Savoie’s highest peak, the Grande Casse (3855m).

Deutsch :

Können Sie sich vorstellen, über das Wasser eines Hochgebirgssees zu laufen? Nun, wenn Sie den Lac des vaches überqueren und von Stein zu Stein hüpfen, ist das genau das Richtige. Und wenn Sie dann noch die schönsten Gipfel der Vanoise dazuzählen, dann sind Sie im Paradies!

Italiano :

Questa valle dedita alla pastorizia arriva all’alpeggio di Ritort, dove vive una famiglia di agricoltori con i suoi operai per almeno cento giorni all’anno. Il Beaufort di alpeggio viene prodotto qui sul posto.

Español :

¿Se imagina caminar sobre el agua de un lago de alta montaña? Pues cruzar el Lac des vaches saltando de una roca a otra es un poco eso. Y si a eso le añades los picos más bellos de la Vanoise, ¡entonces estás en el paraíso!

