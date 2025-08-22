Refuge Péclet-Polset Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Refuge Péclet-Polset Randonnée pédestre en aller retour

Refuge Péclet-Polset Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une grande vallée entièrement dédiée au pastoralisme ! Une des dernières vallées alpines sans aménagement lourd.

English : Refuge Péclet-Polset Return walk

This wide, well-preserved valley for mountain agriculture is one of the last alpine valleys without any heavy development or infrastructure.

Deutsch :

Ein großes Tal, das ganz der Schäferei gewidmet ist! Eines der letzten Alpentäler ohne schwere Erschließungen.

Italiano :

Una grande valle interamente dedicata alla pastorizia! Una delle ultime valli alpine senza un forte sviluppo.

Español : Refugio Péclet-Polset Paseo de ida y vuelta

Un gran valle dedicado por completo al pastoreo. Uno de los últimos valles alpinos sin gran desarrollo.

