Refuge Péclet-Polset Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Refuge Péclet-Polset Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une grande vallée entièrement dédiée au pastoralisme ! Une des dernières vallées alpines sans aménagement lourd.
+33 4 79 08 79 08
English : Refuge Péclet-Polset Return walk
This wide, well-preserved valley for mountain agriculture is one of the last alpine valleys without any heavy development or infrastructure.
Deutsch :
Ein großes Tal, das ganz der Schäferei gewidmet ist! Eines der letzten Alpentäler ohne schwere Erschließungen.
Italiano :
Una grande valle interamente dedicata alla pastorizia! Una delle ultime valli alpine senza un forte sviluppo.
Español : Refugio Péclet-Polset Paseo de ida y vuelta
Un gran valle dedicado por completo al pastoreo. Uno de los últimos valles alpinos sin gran desarrollo.
