Rimon et Savel Le paysage vu par le géologue Rimon-et-Savel Drôme
Rimon et Savel Le paysage vu par le géologue Rimon-et-Savel Drôme vendredi 1 mai 2026.
Rimon et Savel Le paysage vu par le géologue
Rimon et Savel Le paysage vu par le géologue Place du village 26340 Rimon-et-Savel Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le plus haut village de la Vallée de la Drôme, perché à 1000m d’altitude. Un point de vue grandiose mais aussi une vraie vie et une nature préservée par une agriculture et une population soucieuse de son environnement.
https://youtu.be/1tsyC2Tkt7o
English :
The highest village in the Drôme Valley, perched at an altitude of 1000m. An imposing viewpoint, but also a real life and a nature preserved by agriculture and a population concerned about its environment.
Deutsch :
Das höchste Dorf im Tal der Drôme, das auf 1000 m Höhe liegt. Ein grandioser Aussichtspunkt, aber auch echtes Leben und eine Natur, die von einer umweltbewussten Landwirtschaft und Bevölkerung bewahrt wird.
Italiano :
Il villaggio più alto della Valle della Drôme, arroccato a 1000 m di altitudine. Un punto di vista imponente, ma anche una vita vera e una natura preservata dall’agricoltura e da una popolazione attenta all’ambiente.
Español :
El pueblo más alto del valle de la Drôme, encaramado a 1.000 m de altitud. Un mirador imponente, pero también una vida real y una naturaleza preservada por la agricultura y una población preocupada por su entorno.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme