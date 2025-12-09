Rives du Doubs Arçon Doubs

Rives du Doubs A pieds Difficulté moyenne

Rives du Doubs Stade de biathlon Florence Baverel, Arçon 25300 Arçon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8420.0 Tarif :

Sympathique boucle de part et d’autre du Doubs permettant de découvrir les villages de la vallée ainsi que les installations de biathlon.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1679

English :

A pleasant loop on either side of the Doubs, taking in the villages of the valley and the biathlon facilities.

Deutsch :

Sympathischer Rundweg auf beiden Seiten des Doubs, auf dem man die Dörfer des Tals sowie die Biathlonanlagen entdecken kann.

Italiano :

Un piacevole percorso ad anello su entrambi i lati del Doubs, con i villaggi della valle e le strutture per il biathlon.

Español :

Un agradable recorrido en bucle a ambos lados del Doubs, por los pueblos del valle y las instalaciones de biatlón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data