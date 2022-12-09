Rivière l’Aveyron parcours no-kill 2e catégorie Rodez Aveyron
Rivière l’Aveyron parcours no-kill 2e catégorie Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.
Rivière l’Aveyron parcours no-kill 2e catégorie
Rivière l’Aveyron parcours no-kill 2e catégorie 12000 Rodez Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Des parcours no-kill de 2e catégorie c’est la rivière qui traverse la préfecture du département, Rodez.
English :
2nd category no-kill routes: this is the river that crosses the prefecture of the department, Rodez.
Deutsch :
No-kill-Strecken der 2. Kategorie: Dies ist der Fluss, der durch die Präfektur des Departements, Rodez, fließt.
Italiano :
Corsi no-kill di 2a categoria: è il fiume che attraversa la prefettura del dipartimento, Rodez.
Español :
Cursos sin muerte de 2ª categoría: se trata del río que atraviesa la prefectura del departamento, Rodez.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron